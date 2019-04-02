Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi
58 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki evinden çıkarak Çamlıca
Camii'ne geld.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili
dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:05 Kaynak: DHA
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