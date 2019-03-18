Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi

16 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan incelediİSTANBUL - Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi

İSTANBUL - Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

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