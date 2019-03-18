Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi
16 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan incelediİSTANBUL - Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
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