Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, yapımı süren Çamlıca
Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:53 Kaynak: DHA
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