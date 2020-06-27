(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAMLICA KULESİ'NDE İNCELEME YAPTI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ayrılırken Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

İncelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların daveti üzerine Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak da hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.