(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAMLICA KULESİ'NDE İNCELEME YAPTI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan ayrılırken Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunduğu Vahdettin
Köşkü'nden ayrılarak yapımı süren Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
ile AK Parti
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
eşlik etti.
İncelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların daveti üzerine Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak da hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.