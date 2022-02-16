Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

???????- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."