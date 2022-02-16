Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor"

16.02.2022 21:36

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

(8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

???????- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:32 İSKİ'nin tartışmalar eşliğinde sunduğu zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
20:43 Son Dakika: Elektrikte tarifelerine yeni düzenleme! Kademeli tarife değişiyor, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılıyor
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
20:23 Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'ya gidiyor
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 21:44:13. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement