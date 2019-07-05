Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle...

32 dakika önce

- Törenden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

- Törenden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:04 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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