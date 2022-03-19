Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü yapımında çalışan personelle telefonda konuştu - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev yapan personelle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldığı toplantıda işçilere seslenerek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'de dün açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında görev alan personelle, Lapseki şantiyesindeki kahvaltıda buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya, Bakan Karaismailoğlu aracılığıyla telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi: