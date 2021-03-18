Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir"

18.03.2021 10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "106'ncı sene-i devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir' - Son Dakika


Son Dakika

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır         
10:01
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici         
09:36
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı         
09:12
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 10:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei