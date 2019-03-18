Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı Savaşlardan Bir Savaş Sananın, Bu Topraklarla da Bu...
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Çanakkale
Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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