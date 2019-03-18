Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı Savaşlardan Bir Savaş Sananın, Bu Topraklarla da Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı Savaşlardan Bir Savaş Sananın, Bu Topraklarla da Bu...

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı Savaşlardan Bir Savaş Sananın, Bu Topraklarla da Bu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]