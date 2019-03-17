Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Şehitlerinin Torunları Olarak İstiklalimizden, İstikbalimizden ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Şehitlerinin Torunları Olarak İstiklalimizden, İstikbalimizden ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA

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