Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Şehitlerinin Torunları Olarak İstiklalimizden, İstikbalimizden ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Çanakkale
şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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