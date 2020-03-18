Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi'ni kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi'ni kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi'ni kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından şair Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" şiirinden "Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir." mısralarının yer aldığı görselle birlikte yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:24 Kaynak: AA

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