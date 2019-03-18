Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde Konuştu

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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