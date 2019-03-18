Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde Konuştu
1 saat önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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