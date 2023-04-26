Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı

26.04.2023 11:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak programa ara verdi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, bugün evde dinleneceğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programlara katılacağını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa ara verildi. 20 dakikanın ardından yayın tekrar başlarken Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" dedi.

"DUALARINI ESİRGEMEYEN HER BİR KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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"BUGÜN EVDE DİNLENECEĞİM"

Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim

ÖMER ÇELİK: SAĞLIĞI GAYET İYİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
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Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı - Son Dakika
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