Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var." dedi.



Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Diğer parti liderlerinin henüz miting yapmamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhalde onlar da kendilerini bu şekilde hazırlıyorlar, kendilerine olan güvenleri herhalde bu şekilde pek araziye çıkmalarını gerektirmiyor veyahut da kendi partilerinin içindeki birçok sıkıntıları aşamamış olabilirler." ifadesini kullandı.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bazı yerlerde bakıyorsunuz işte biliyorsunuz adaylıkları iptal edilenlen var, onun için o süreci takip etmek durumunda olanlar var. Bunlar da tabii bir şeyleri gösteriyor ama biz tabii kılı kırk yararak bugünlere geldik. Hamdolsun benim partimin içinde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Bütün kadın, gençlik kolları, ilçesinden iline kadar hepsiyle çalışmalarımızı geceli gündüzlü yürüttük. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı ama şunu da görmek lazım, seçim zamanlarında gönlü kırılanlar olmuyor değil, oluyor. Ama bir de şu gerçek var, bir siyasi partide sizlere makam mevki verilirken her şey iyi güzel, ama diyelim ki vermediler, verilmediği zaman da her şey tu kaka. Olmaz. Siyasette önce 'dava adamı' olma anlayışı çok önemli. Eğer olamıyorsanız zaten sizinle de bir yere gidilmez. Bu tür şeyler maalesef oluyor."



AK Parti olarak en fazla üyeye sahip olan parti olduklarına değinen Recep Tayyip Erdoğan, üye sayılarının 10 milyonun üzerinde olduğunu bildirdi.



Örgütlenme ağlarının çok geniş olduğunu aktaran Erdoğan, "Sağ olsun hepsi meydanlarda gümbür gümbür çalışıyorlar. Kaldı ki bizim Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var, bu konuda da Sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. O da sağ olsun bugün doğum yıl dönümüyle ilgili kutladılar. Bundan dolayı da kendisine ayrıca müteşekkirim. Bu da tabii bizim ne denli bir dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu dayanışmayla da Cumhur İttifakı herhangi bir şu ana kadar sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor." diye konuştu.



İYİ Parti'nin Mersin'den aday gösterememesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin Mersin'den aday gösterememesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Orada ben değerlendirmeye girmeyeyim. Değerlendirmeyi zaten İl Seçim Kurulu yaptı ve dedi ki; 'Bir siyasi partiden müracatını yapan orada saatini geçirmişse', ki 10 dakika falan geçirdiği söyleniyor. O anda ne yapılır, her şey kilitlenir. Bundan dolayı 'oradan aday olamayan, ondan sonra gelip bir başka partiden aday olamaz' hükmünü verdi. İş bitti. Şimdi tek şey kalıyor YSK'ya gitmek. Zannediyorum şimdi de YSK'ya müracaat etmişlerdir büyük ihtimalle. Nihai karar YSK'nındır. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur." cevabını verdi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumpasla karşı karşıyayız" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "O artık onların sorunu, bizim sorunumuz değil." ifadesini kullandı.



"Anketlere güvenim kalmadı"



Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere güvenim kalmadı dediniz, neden güveninizi kaybettiniz, bunu anket şirketlerine mi bağlıyorsunuz, seçmenin tutumları ile ilgili bir durum da var mı?" sorusunu yanıtlarken, "Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var." değerlendirmesi yaptı.



1989'da Beyoğlu'nda belediye başkan adayı olduğu dönemde bir anket ekibi kurduğunu anlatan Erdoğan, gelişmeleri anbean oradan takip ettiğini söyledi.



Bunun daha sonraki dönemde de devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin başarılı bir anket çalışması yapan parti olduğuna işaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fakat son dönemlere gelince bu işte bakıyorsunuz artık çalıştığınız, ki biz bir anket firmasıyla çalışmayız, en az 3 anket firmasıyla çalışır ve çek ederiz sürekli. Fakat bakıyoruz ki neticeler bir geliyor hiçbirisi bir tanesini tutmuyor. Ama şimdi biz bu seçimde daha farklı bir yöntem kurduk. Böyle marka şirketlerle çalışmaktan çok, bu işi şimdi adı sanı duyulmamış bir şekilde bu çalışmamızı yürütüyoruz. Marka yok mu? Marka da var. Bu şekilde bir çalışmayı sürdürüyoruz. Dediğim gibi güven noktasında bu güven vermiyor, niye? Bakıyorum ki birini diğeriyle çek ederken açık ara tutarsızlık var. O zaman diyorum ki 'sen işine bak'. Biz de işimize bakıyoruz. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Halkıma güveniyorum, Hakk'a güveniyorum. Rabb'im inşallah bizleri mahcup etmeyecek."



"31 Mart bir beka seçimi midir?"



"31 Mart bir beka seçimi midir?" sorusuna Erdoğan, "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır. Onu hafife alamayız." yanıtını verdi.



"Birileri onu sulandırarak bizim beka sorunu diye baktığımız, ülkemizin geleceğine yönelik örneğin Güneydoğu'da, Doğu'da, Suriye sınırlarında YPG/PYD bütün bunlarla verdiğimiz mücadele bir beka sorunuyla alakalı değil midir?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Buna 'hayır' diyebilir miyiz? Şimdi Suriye sınırımız boyunca yuvalanan PKK, YPG tehlikesini görmezden geliyorlar, 15 Temmuz'da yaşananları bunlar ya unuttular veya unutturmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Şimdi bunu söyleyenlere sormak lazım, Güneydoğu'daki şehirlerimizde PKK'lıların kazdığı çukurları nereye acaba saklayacaksınız? Nasıl unutturacaksınız bize bunları? Bakın biz kayyumlarla bir mücadele verdik, sağ olsun kayyumların verdiği o mücadele, gönderilen paralar yerlerini buldu, bu çukurlardan Diyarbakır'ımız kurtuldu. Diyarbakır'ı, Ankara'nın, İstanbul'un o güzel yerlerinden ayırt edemezsiniz. 4 gidiş, 4 geliş yollar, aydınlatma sistemleri bütün bunların yanında özellikle Suriçi, Dicle boyu oralarda yeşil alanlar vesaire. Aynı şey Şırnak'ta, Nusaybin'de, Hakkari'de, Van'da. Bütün bu atılan adımlar bu terör örgütünün temsilcisi olan belediyelerle yapılmadı, hepsi de bizim oralara atadığımız kayyumlarla yapıldı. Eğer bu kayyumlar olmasaydı, oralarda insanca yaşama erdemine benim Kürt kardeşlerim ulaşamayacaktı. Ama şu anda oralarda benim bütün Kürt kardeşlerim, 'ne hayatmış, demek ki böyle de olabiliyormuş' bunu görmeye başladılar. Şimdi ben biliyorum ki bunlar yine uzaktan kumandalı bir şekilde bizim Kürt kardeşlerimizi tehdit edecekler. Bakıyorsunuz çıkmış televizyondan konuşuyor, 'Güneydoğu'da, Doğu'da filanca parti ama batıda AK Parti ve MHP'yi biz yok edeceğiz' vesaire."



Bunu diyen kişinin aynı zamanda bir siyasi partinin eş başkanı olduğunu ve "Kürdistan"dan bahsettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu kesinlikle yapıldı." şeklinde konuştu.



"Ondan sonra da diyorlar ki 'niye böyle oluyor?" diyen Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



"Niye böyle olmayacak? Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin. Eğer Kürdistan aşkın varsa, Irak'ın0 kuzeyinde Kürdistan var. Buyur oraya git. Ama bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu bölgemiz var, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara var. Bunun dışında bizde herhangi bir bölge yok. Her taraf Anadolu toprağıdır. Avrupa toprağı olarak belli bir bölgemiz vardır ve 780 bin kilometrekareyle bu ülke Türkiye'dir. Sizin bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya hakkınız yok. Çukurlar açtınız, biz de geldik sizi çukurlara gömdük. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e bunun için girdik, hatta Kandil'e bunun için girdik. Niye? Bu ülkenin huzuru, refahı, bunun sorumlusu kim? İktidar olarak biziz. O zaman gereğini yapacağız.



İşte bunlar, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ hepsi bunları yapmak istediler bu ülkede ama biz rehavete kapılamayız, bundan sonra da bunlar bunu yapma arzusu içerisinde olabilirler, biz de mücadelemizi bütün tedbirleri alarak yürütüyoruz. İşte bu sabah 7 tane terörist biliyorsunuz yakalandı. Bu emniyetimizin, İçişleri Bakanlığımızın ne kadar hassas olduğunu gösteriyor ve takip edilenler bunlar. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."



Mehmet Özhaseki'nin adaylığı



Ankara'daki seçim yarışının nasıl gittiğine yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da çok deneyimli bir adayları olduğuna dikkati çekti.



"Kenarda köşede görev yapmış birisi değil." ifadesini kullanan Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, daha sonra milletvekilliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu anlattı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en geniş anlamda bir belediyecilik sayılabileceğine değinen Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin bu görevi yürüttüğünü, ardından kendisini AK Parti'de Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirdiklerini anımsattı.



Erdoğan, "Son görevi buydu. Tabii ki Ankara gibi bir şehre, başkente çok donanımlı bir ismin olması gerekiyordu. Bu yönde de seçici üslupla arkadaşlarımızla konuştuk, değerlendirdik, dedik ki; 'Ankara'ya Mehmet Özhaseki arkadaşımız yakışır', deneyimiyle, tecrübesiyle. Bundan sonraki süreçte de Ankara'yı daha ileriye götürecek olan isim, AK Parti belediyeciliğinde Özhaseki olacaktır. Mehmet Bey'in bu görevi, süreci içerisinde şu anda kampanyayı hızlı bir şekilde sürdürüyor, her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor. Şu anda da zaten yaptığımız incelemelerde öne çıkmış vaziyette. İnanıyorum ki seçim yaklaştıkça Mehmet Bey bu işe ağırlığını koymuş vaziyette, ben de burada yaptığım ilçe mitinglerinde bunu gördüm. Bunu Keçiören'de, Altındağ'da, bunu Mamak'ta gördüm. Bundan sonra da Ankara'da bazı ilçe mitinglerine de katılacağım, inşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum." dedi.



