Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan biz yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güneyimiz tamamen bu teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında katıldığı "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 18 Mart 2018'de sabah saatlerinde 08.30'da 'Afrin'in kontrol altına alındığı müjdesini vermek istiyorum.' cümlelerini kullanmıştınız bir mitingde. Bugün 18 Mart 2019, acaba Afrinlilere mesajınız neler?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Afrin'e verdiğimiz sözü, programımızı, planımızı, belirlediğimiz gibi Afrin'de tahakkuk ettirdiğimizden dolayı mutluyuz. Her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Afrin'de gerçekten Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu çok büyük bir mücadele verdi. Afrin'deki o azmi, o kararlılığı, o imani noktadan teşviki görünce dedim ki bu iş biter. Buradan geri dönüş olmaz. Çünkü mevsim koşullarının çok sert olduğu bir dönem oldu. Ama buna rağmen bizim askerimiz içeriden bazı düşmanların da olmasına rağmen, güya bizim askerimizin giyeceği, şuyu, buyu yokmuş. Bu tür şeyleri de söylediler. Bizim bir defa teknolojik olarak imkanlarımız vardı. Her ne kadar bize stratejik ortak olarak gözükenler, karşımızdakilere her türlü desteği veriyorsa da bu desteklere rağmen biz, bütün silah, mühimmat ile birlikte Mehmetçiğimizle, Özgür Suriye Ordusu ile beraber kararlıydık.



Yerin altında çok ciddi tüneller açılmıştı. Bu tünelleri açanlar arasında, koalisyon güçlerinin içinde özellikle de Fransa'nın önemli bir yeri vardı. Onların meşhur bir çimento firması var. Onun orada çimento fabrikası vardı. O çimento fabrikasından oranın bütün ihtiyacı karşılanmış ve o tüneller o şekilde açılmıştı. O tünelleri kurmalarına rağmen bizim askerimiz o tünelleri de onların başına geçirdi. Çünkü bu tünellerin içinde ameliyathaneler kurdular. Depolar orada. Askerimiz bunların hepsini yakaladı, başlarına geçirdi."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu'nun, Mehmetçiğin çok ciddi yükünü aldığını, planlayanın, koordine edenin Mehmetçik olduğunu anlatarak, "Özgür Suriye Ordusu'nun liderler takımı beni ziyarete geldi. Onların gözünde 'biz bu işi bitireceğiz' kararlılığı vardı. Ben bunu tabii Amerikalılara anlatamamıştım. Sayın Trump ile konuştuğumuz zaman 'Benim generaller bana şöyle şöyle şöyle diyor.' diyordu. İnanmıyordu. Benim generaller de bana böyle böyle böyle diyor. Bizim generallerimiz 'Biz Özgür Suriye Ordusu ile Rakka'yı hallederiz.' dedi. Özellikle buradaki YPG, PYD güvenilir takımlar değildir. Bunlar tam manasıyla teröristtir. Bunların hala terörist olduğunu kabul etmediniz ama gün ola harman ola edeceksiniz." diye konuştu.



Kendisini ziyarete gelenlerden birinin özellikle aranan bir mücahit olduğunu belirten Erdoğan, "Vücudunda mermi almadığı yer neredeyse kalmamıştı. Midesini almışlar. Ama hala lider. Ameliyatlar geçirdi. Ondan sonra o haliyle tekrar savaşa gitti. İman bambaşka bir şey. Ölümü bunlar öldürdüler. Ölümü öldürdükten sonra zaten mesele yoktur. Bizim Mehmetçiğimizin de arazideki durumu bu." ifadelerini kullandı.



ABD'nin bu bölgeye 23 bin tır, kamyon silah, mühimmat yığdığını, bunların içinde tanklar, zırhlı taşıyıcılar, mermilerin yer aldığını aktaran Erdoğan, "Biz böyle bir şey yapmadık. Onların maliyeti çok yüksek. Farkımız bu. Afrin'in zaferini yazan Mehmetçiklerimize de şahsım ve milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber çok daha zaferler yazacaktır." dedi.



Beka meselesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin beka meselesine bakışının ne olduğuna ilişkin soru üzerine Erdoğan, milletin buna nasıl baktığını ifade etmekten öte beka meselesinin ne olduğunun millete anlatılması gerektiğini söyledi.



Ana muhalefet partisi ve diğerlerinin "Beka meselesi yoktur." dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"YPG'nin, PYD'nin terör koridoru olarak ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? 911 kilometre sınır var ve buradan Kilis'e, Gaziantep'e, Urfa'ya roketlerle, havanlarla yapılan saldırılar bizim beka meselemiz değil mi? Yüzlerce buraya atılmış bombalar, havanlar var. 100'ün üzerinde buralarda şehidimiz var. Bunları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara 'İyi yapıyorsunuz, hoş geldiniz mi?' diyeceğiz. Buna hakkımız var mı? Bay Kemal'in keyfi yerinde. Niye? 'Oradan atılsa bu tür bombalar, havanlar falan filan... 'YPG bize saldıracak mı?' diyor. Daha ne yapacak? Bize saldırdı bile. Şu anda eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan biz yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güneyimiz tamamen bu teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Biz bunu Kobani'de yaşadık. Kobani'de Obama bir gece beni aradı, 'Kobani yarın düşecek.' dedi. 'Ne olacak?' dedim. Bana verdiği cevap, 'İlla burayı açın, bunlara yardımcı olun, bunlar da içeriye girsinler.' 'Biz bunu şu anda yapamayız.' dedik. Ama sizin anlattığınız gibi de bir durum söz konusu değil. Öyle bir noktaya getirdiler ki o gece helikopterlerle Kobani'ye sandıklarla silahları, mühimmatı indirdiler. Ciddi bir çatışma bölgesi de orada oluştu."



Erdoğan, Kürtlerin bazen "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bize sahip çıkmıyor." dediğini dile getirerek, Aynularab'dan (Kobani) gelen 300 bin Kürt'ün Türkiye'de olduğunu anlattı. Bu konuda dürüst ve yaklaşımlarda samimi olunması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şu anda bizim oradaki samimi yaklaşımımız, değer taraflardaki Cerablus'ta, Afrin'de takındığımız tavır, eğer onun da önünü açsaydık, bizi çok daha zor duruma düşürebilirdi. Böylece bu işi güneyden kurtarmış olduk, oraları güvence altına almış olduk. Zaten benim güvenli bölge ifadem buradan kaynaklanıyordu. Eğer biz güneyde güvenli bölgeyi ilan edemezsek her an bu sıkıntıyı yaşarız ama bu güvenli bölgeyi ilan eder de burada koalisyon güçleriyle müşterek bir hareket içine girersek, buraları teminat altına almış oluruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerde bazı HDP'li milletvekillerinin söylediklerini dile getirdiğini belirterek, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye" dayadık demesinin çok manidar olduğunu söyledi.



"Bunlar beka meselesi olmaz mı?" diyen Erdoğan, yine "1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıdadır." denildiğini belirterek, "Yasal olarak kesin suçtur. 1 Temmuz geldi, geçti. Savaş kapıdaysa haydi gelin, topunuz gelin." diye konuştu.



Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de terör örgütü PKK'nın inlerine girildiğini anımsatan Erdoğan, FETÖ'ye de "Nereye kaçarsan kaç kovalayacağız" dediğini kaydetti.



Erdoğan, "10 binler eğer cezaevinde duruyorsa, hukuk noktasında ne yapılıyorsa bunların bir sebebi var. Demek ki böyle yol geçen hanı değil bu memleket. Öbürü kalkıyor, Kandil'den mesaj veriyor. 'Oylar kesinlikle şuraya.' Diyorlar ki bizim onlarla bir ilişkimiz yok." dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz." dediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge olmadığını, Kürdistan'ın Irak'ın kuzeyinde yer aldığını söyledi. Erdoğan, "Çok seviyorsan, defol git oraya, orada yaşa." ifadelerini kullandı.



Bu gerçeklerin millete anlatılması gerektiğini, bunların hepsinin bölücü hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Zaten bunlarda bir bölücü örgütün şu anda önde gelenleri değil mi? Arkalarında bunların terör örgütü var. Bunlar da siyaseten önde görünenler. Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracaklar, azacaklar. Bizim birbirimizle olan sadakatimiz, rabiamız dediğimiz konu bu. 'Bütün olarak birbirimizi çok iyi anlamamız lazım. Bu oyuna gelmememiz gerekir.' diye bu ifadeleri kullanmak zorunda kalıyoruz."



Erdoğan, Kandil'deki terörist başının talimatı verdiğini belirterek, "Ama ne diyorlar, 'Bizim onlarla bir alakamız yok, hiçbir temasımız yok, onlarla ittifakımız yok.' Her şey ortada. Onun için 31 Mart sandığı çok önemli. Şu ifadelere karşı bir beka meselesidir. Bunun cevabı da ancak sandıkta en güzel şekliyle verilecektir." diye konuştu.



Ayasofya'nın ibadete açılması talebi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıda teröristin 74 sayfalık manifestosu olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunun böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto. Bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor? Batı'daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline de vermişler. Benim ülkemin adı geçiyor, şahsımın adı geçiyor, Ayasofya'nın da adı geçiyor. Ayasofya adeta sanki emanetmiş de onu geri alacaklar. Sıkıysa geri al. O ayrı mesele. Burada hala ülkemizde birileri bakıyorsunuz 'Ayasofya açılsın.' Kardeşim bir şeyi söylerken duygusallıkla, bu alçağın, teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok."



Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı bölümler olarak 30 bin, açık alanıyla da yaklaşık 60 bin kişi aldığını dile getirerek, bunun Cumhuriyet döneminin en büyük camisi olduğunu, yine Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinden de daha büyük olduğunu anlattı.



Bu dönemde yapılan camilerin sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Büyük Çamlıca Camisi'nin ramazan öncesi resmi açılışını da yapacağız. Bu oyunlara gelmeyelim diye. Çünkü bunlar da bir tahriktir. Tahrik unsurlarını bozalım diye açıklamasını yapmak durumunda kaldım. Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu? Şu anda kundaklama hareketleri, bir çok şeyler yapılıyor. Bunları düşünmeden, bunların hesabını yapmadan söylüyorlar. Kusura bakmasınlar bunlar dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. İslam dünyasının yükünü çekiyoruz. 'Nerede, ne oluyor, ne olabilir?' Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, dikkatli olacağız."



