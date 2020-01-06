Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer, ters orantılı değil, benim tezim hala bu. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu neyi getirecek? Bu bir yatırımı getirecek. Ciddi manada yatırımlar artacak." dedi.

CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili Montrö endişelerinin sorulması üzerine, "Bence ona hiç kafayı takmayın. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey." ifadelerini kullandı.

Montrö'nün Boğaz'la beraber bir tarih olduğunu ifade eden Erdoğan, kendi imkanlarıyla yeniden inşa ettikleri bir proje olan Kanal İstanbul'un Montrö kapsamında olmadığını vurguladı.

"Savaş gemileri Montrö kapsamında Boğazlar'dan o sınırlamalar çerçevesinde geçemeye devam mı edecek?" sorusuna Erdoğan, "Onlara da bir çözüm buluruz. Gerekirse buradan da geçebilirler." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesiyle ilgili çalışmalara ilişkin şunları anlattı:

"Bu konuda benim başbakanlığım döneminde biz bilim adamlarıyla bu konunun çalışmasını yaptık. Aklımda kaldığı kadarıyla 40'a yakın bilim adamıyla bu çalışmayı o dönemde yürüttük. Ayrıca yapılan bu çalışmada 7 üniversite var. Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı vesaire, bunlarla yapılan çalışma. Şimdi o çalışmaları yapıp Ulaştırma Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıma bu çalışmalar verildi. Bu çalışmalar bakanlıklarımızda mevcut. Zaten onlar da bu çalışma üzerinden projeyi oluşturdular. Bilimsel çalışmalar bu noktada. Altta hepsini görüyorsunuz. Deprem analizini, bitki ve hayvan habitatını, arkeolojiyi görüyorsunuz. Hayvanlarla ilgili olsun, diğer konularla ilgili olsun A'dan Z'ye 33 bilim dalında çalışma var. Bunların hepsi yapıldı ama bunlar ortada bir şey yokmuş gibi hareket ederek, bir çalışma yapılmamış gibi bu konuyu yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar."

Kanal İstanbul için 97 noktada çevresel ölçüm, 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü ile karada, denizde ve gölde 1700 metre sondaj yapıldığını aktaran Erdoğan, "Bunları yaptık. Bu adımlar atıldı. Bu bir şeyi gösteriyor biliyor musunuz? Bunlar şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar." dedi.

17 yıldır sadece İstanbul'u yönetmediklerini aynı zamanda Türkiye'yi de yönettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları yönetirken de işte Haliç'te yaşadıklarımız ortada. Haliç'te de benzer şeyleri yaptı bunlar. 'Burası temizlenmez.' dedi. 'Ne olacak?' dedik. Bir de verdikleri şey şu, bilimsel bir çalışma. Ne olacak bilimsel çalışmayla? Dediler ki, 'Bir defa burayı gelin hafriyatla dolduralım.' Haliç, adı 'Altın Boynuz' burayı hafriyatla dolduracaksın, olacak iş mi? Sağ olsun, gıyabında adını vereyim hem de teşekkür edeyim. Gulermak denilen bir müteahhitlik firması, o bir özel çalışma bu için o zaman yaptı. Haliç'teki bütün çamuru 9,5 mesafedeki Alibeyköyü'ne taşımak suretiyle oradaki bir taş ocağı vardı, o taş ocağına doldurdu ve taş ocağından şimdi orada biliyorsunuz Viaport var. Öyle bir yer meydana geldi. Çıkan suyu tekrar Haliç'e deşarj etti. Adeta bir petrol pipeline gibi oradan oraya pompaladı. Ondan sonra da suyunu geriye tekrar oraya. Haliç'te balık, malık kalmamıştı. Şimdi Haliç'te balık avlanıyor, temizlendi."

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi ve enflasyona ilişkin kendi konuşmalarından oluşan videonun gösterilmesi ve ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Hatırlıyor musunuz? 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki, 'Bu kriz bizi teğet geçer.' Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. İnandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Böyle bir noktadaydılar. Zaten onlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyordum. Niye? Ortada bir gerçek var. Yüzde 63 politika faiziyle Türkiye'yi devraldık. Yüzde 63'ten aldık ve faizi 4,6'ya kadar indirdik, bunu indirdiğimiz zaman enflasyon da 6,5-7'ye falan gelmişti. Çünkü benim alanım da ekonomi. İnancım şu, sebep netice ilişkisi. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe, enflasyon da düşer. Ters orantılı değildir. Benim tezim hala budur. Olay öyle domates, patates meselesi falan değil. Bunların hepsi hikaye. Onlar yan meseleler."

"2020'de enflasyon da faiz de tek haneli rakama gelecek"

Daha önceki sistemde Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisinin olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yeni hükümet sisteminde Merkez Bankası Başkanını da görevden alma yetkisi var. Tabii bu yetki gelince baktım ki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor gene bildiğini okuyor, görevden aldık. Sağ olsun yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve faizci ekonomi olayını bir kenara koyup şu anda Hazine ve Maliye Bakanımız olsun, Merkez Bankası Başkanımız olsun zaman zaman yaptığımız toplantılarla da yani faizi düşürmemiz gerekiyor. Bakın çok kısa zamanda 2019 yılı içerisinde faizi düşürdük. Düşürdükçe de neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu neyi getirecek? Bu bir yatırımı getirecek. Ciddi manada yatırımlar artacak. Eylül 2018'de 24, Temmuz 2019'da 19,75, Eylül 2019'da 16,75, Ekim 2019'da 14, Aralık 2019'da 12. Şimdi bu tek haneli faiz oranına gidiş. Nasıl daha öncesinde 4'e, 4,5'e kadar indiyse, bunda da bir taraftan ülke ekonomisi güçlendikçe, çünkü ne kadar düşürürsek... Dünyaya bakalım, Amerika'daki, Avrupa'daki faiz oranına bakalım. Japonya'da eksi bunlara bakalım. Bunlar buralara ulaşıyor da biz niye ulaşmayalım. Çünkü bunu yaptıkça yatırım artacak. Yatırım arttıkça istihdam artacak. istihdam arttıkça rekabet gücün artacak. Rekabet gücün arttıkça bir de bunun yanında üretimin artacak. Faiz yüksek olunca bunların hiçbiri olmaz. Şimdi biz bunu yakalıyoruz. 2020 inşallah bunun sinyallerinin bizim için verildiği yıl olacak."

Erdoğan, 2002'de yüzde 58 olan tüketici kredi faizlerinin 2019'da yüzde 16'ya kadar düştüğünü, 2020'de ise artık tek haneli rakama ineceğini söyledi.

"Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu aktif görev alacak"

Türk finans sektörünün öncü kurumlarının bir kredi derecelendirme şirketinin yüzde 85,05 hissesini satın aldığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da yerli ve milli olmanın adımlarıdır. Şimdi özellikle ulusal derecelendirme kuruluşu risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda bundan sonra daha aktif görev alacak. Tabii çok sayıda ülkedeki benzer nitelikli derecelendirme şirketlerinde olduğu gibi yeni ortaklık bankalardan veya sermaye piyasasından borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini de tespit edecek. Türk finans sektörünün öncü kurumları özellikle mesela Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması konusunda Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu ile şu anda anlaşmaya vardı. Kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli şirketlere gidecek, ekonomide sağlıklı büyüme de böylece sağlanmış olacak. Burada bir şey daha var. Uluslararası niteliğe sahip ve bilinir olma noktasındaki tecrübeye sahip böyle bir kuruluşla özellikle yapılan bu stratejik ortaklık ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için de bize avantaj sağlayacak. Bu bizim için çok çok önemli. Yani siz kendi göbeğinizi böylece kendiniz kesmiş olacaksınız."

"Terörle arasına mesafe koyan herkesle istişare ederim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelecek misiniz?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Hiçbir mani yok. Vakit, saat geldiği anda tekrar bu arkadaşlarımızla, sadece CHP'li değil tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliriz. Çünkü bu iş hizmet ve gönül siyasetidir. Bunu yapmamız lazım. Çünkü bu hizmetler ülkemiz, milletimiz, halkımız için. Vatandaşıma daha iyi bir hizmetin götürülmesi için ne gerekirse bunu yapmak durumundayız. Kaldı ki benim görevim salt bir siyasi parti genel başkanlığı değil, aynı zamanda ülkenin cumhurbaşkanıyım, yani cumhurun başıyım. Cumhurun başı olarak da tabii bütün belediye başkanlarımızın talepleri nedir, ne değildir, eksikler nedir, ne değildir, kendilerinden bu talepleri dinlemek, buna göre de onlara yapabileceğimiz destekler nelerse bunları halletmek, tabii milletimizin çıkarına olacaksa. Altını çizdiğim bir yer var. Terörle arasına mesafe koyan, şiddet ve provokasyondan uzak duran herkesle otururum, konuşurum, istişare ederim."

(Bitti)