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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

05.08.2021 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısına ilişkin, "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısına ilişkin, "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Doğal gaz alanındaki keşiflere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, geçen yıl ağustos ayında Sakarya sahasındaki doğal gaz keşfinin ilk müjdesinin verildiğini hatırlattı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metreküplük keşfinin, ülkede ve dünyada büyük yankı uyandırdığını, bunu geçen yıl ekim ayındaki 85 milyar metreküplük keşfin izlediğini söyledi.

Bu yıl haziranda 135 milyar metreküplük üçüncü keşfin duyurulduğunu hatırlatan Erdoğan, toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfine ulaşılmış olunduğunu kaydetti.

Son 1 yılda Karadeniz'de 6 kuyu açıldığını, bunların Tuna-1, Türkali-1, Türkali-2, Türkali-3, Türkali-4 ve Amasra-1 olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni doğal gaz keşifleri için arama çalışmalarımız devam edecek. Bu arama faaliyetlerini kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızı kullanarak yapıyor olmamız bizim için en büyük avantaj.

Keşfedilen doğal gaz karaya inşallah üç aşamada çıkarılacak. Bir, deniz tabanı doğal gaz üretim sistemleri kurulacak. İki, karadaki doğal gaz işleme tesisi inşa edilecek. Üç, iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hattının inşası yapılacak. Deniz tabanı, üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri şu anda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Haziran ayında karadaki doğal gaz işleme tesisinin temelini attık. Deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımı da tamamlandı. İlk etapta, 10 kuyu için hazırlıklara başlandı. 2022 yılında 169 kilometre boru deniz yüzeyine serilecek. Bu dünyanın en uzun derin deniz bağlantısı olacak. Deniz tabanında kullanılacak boruların imalatına da başlandı. 2023 yılına gazın ilk faz üretimi gerçekleştirilecek. Yerli sanayi sürecin önemli bir parçası olacak. Amasra-1 kuyusundaki keşif, Batı Sakarya sahasında yeni keşiflerin olabileceğinin de habercisi olmuş vaziyette."

Burada edinilen tecrübelerle ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin arama, sondaj ve üretim konularında yurt dışına hizmet veren bir ülke konumuna da geleceğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların heyecanla ve gayretle bölgede devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Bu imkanı yakaladığımız andan itibaren benim vatandaşım şu andaki fiyatla doğal gazı kullanmayacak. İnşallah daha düşük fiyatlarla doğal gazını kullanır hale gelecek." dedi.

Diyarbakır anneleri

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için başlattığı oturma eylemine ilişkin bir soruya karşılık Erdoğan, annelerin başlattığı sürecin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ve Hacire Akar'ın evladıyla kavuştuğunu hatırlatan Erdoğan, "Ramazanda beraber iftar yaptık. O iftarda da duruşlarını gördüm. Beni en çok duygulandıran şuydu; bir defa bunların gözünde ümitsizlik yok. Hep 'geldi, geliyor' böyle bakıyorlardı. Orada, o çadırın içerisinde yaz, kış demeden durdular ve o bekleyişlerini kararlı şekilde sürdürdüler." diye konuştu.

Annelerin bekleyişleri sırasında yapılan bazı gösterilere karşı dimdik durduklarını belirten Erdoğan, "Rabb'im de teker teker kapıları açtı ve şimdi taşlar yerinden oynadı, söküldü ve artık evlatlarına kavuşmaya başladılar. Diğer evlatlarını bekleyen annelere de kavuşmalarını nasip etsin, sabırlarını artırsın. Onlarda sabır da ileri seviyede. Sabreden zafere ulaşır." değerlendirmesini yaptı.

"Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz ile yaptığı telefon konuşması hatırlatılan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mete'ninki şu yönüyle bizi çok duygulandırdı. Biz bir tarihi akışın içerisinde geliyoruz, Osmanlı. yüz yıl şöyle geriye gittiğiniz zaman, Osmanlının bütün o savaşlarında tabii yay ve ok çok anlamlı. Mete bununla dünyada 1 numara oldu. Bu, tabii bizi ciddi manada hakikaten duygulandırdı. Bu başarısının devamını özellikle temenni ediyorum. Şuraya baksana 10 çekiyor. Çok da sempatik. Öyle de özelliği var maşallah. Allah annesine babasına bağışlasın."

Oğlu Bilal Erdoğan'ın da okçuluk alanında çok gayreti ve emeği bulunduğunu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisine (Mete) ayrı muhabbeti onun da var. Ailece bu bizi çok mutlu etti. Mete'yi gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Bir Mete değil, inşallah birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." dedi.

Erdoğan, boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin finale çıkmasının çok anlamlı olduğunu, altın madalyayı getirmeleri halinde Türkiye'nin klasmanda iyi bir yere geleceğini söyledi.

Güreşte beklentinin daha farklı olduğunu ve üzüntü yaşandığını dile getiren Erdoğan, cimnastikte de beklentinin dışında gelişme olduğunu, gelecek süreçte bunun aşılması temennisinde bulundu.

Cimnastikte istenilen ve beklenilen neticelerin alınamadığını ifade eden Erdoğan, sadece Ferhat Arıcan'ın bronz madalya aldığını anımsattı.

Erdoğan, "Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı. Ancak son anda bitirdik, düşürdük, öyle bir nokta oldu. Biraz da Güney Kore'yi acaba diyorum küçümsedik mi? Ne oldu? Çünkü öndeydik, başa baş oldu falan. Son anda elimizden kapıp götürdüler ama yine de Filenin Sultanları gerçekten sultanlık yaptılar. Başardılar. İnanıyorum ki bundan sonra başta hoca da olmak üzere, bu hocayı inşallah bırakmayacağız, damat da olduğu için herhalde kızımızı bırakıp bir yerlere gitmez." diye konuştu.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Türkiye, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6) - Son Dakika


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