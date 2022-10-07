CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CANLI YAYINLA KATILDI; SARI SALTUK KÜLTÜREVİ TEMELİ ATILDI-O - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CANLI YAYINLA KATILDI; SARI SALTUK KÜLTÜREVİ TEMELİ ATILDI-O

07.10.2022 17:05

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Sarı Saltuk Kültürevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Sarı Saltuk Kültürevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın canlı yayınla görüntülü bağlanmasıyla, Sarı Saltuk Kültürevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selehattin Milsolmaz, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Babaeski Cem Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş, Alevi kanaat önderleri ve Alevi vatandaşlar ile kurum müdürleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlandı. Katılanlara pilav ayran ve lokma dağıtıldı.

Törende konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan, Alevi vatandaşların inançlarını özgürce icra etmelerinin, anayasal hakları olduğunu belirterek, Alevi yurttaşların kendi anayasal haklarına sahip olmaları ve kendi inançlarını özgürce kendi ibadethanelerinde, yani cemevlerinde icra etmelerine olanak sağlanmasını bizatihi bizim anayasamızın 10'uncu maddesi düzenliyor. O maddeye göre, yurttaşlar dini, dili, ırkı, cinsi, siyasi kanaati ne olursa olsun yasalar önünde eşittir diyor. İçişleri Bakanlığı'nın üzerine aldığını tahmin ettiğim bu görevle ilgili olarak Alevilik yavaş yavaş toplumda konuşulmaya ve Alevi İslam'ın Hz. Muhammed ve bizlere ilettiği Kur'an ayetlerinin asıl amacının ve içeriğinin ne olduğunun, Türk kavimlerinin nasıl anladığının bilgisini vermeye başladılar. Bu fevkalade olumlu bir gelişmedir dedi.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN YENİLEMİŞ OLMASI FEVKALADE SEVİNDİRİCİ'

Cemevlerinin yapılması ve temellerinin hükümet tarafından atılmasıyla ilgili Doğan, Cami ve cemevinin Türkiye Cumhuriyet hükümeti tarafından benimsenmesi ve hukuki bir kalıp alması 1997'de vuku bulmuştur. 1997'de de 44 dönümlük bir arazi, o dönemin Maliye Bakanı'na talimat verilmiş, Cem Vakfı'na tahsis edilmiş, bir cemevinin yapılması ve temelinin hükümet tarafından atılmasını ifade etmek üzere ve orada bir cemevinin temeli atıldı 1997'de. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın böyle bir kararla olayı yenilemiş olması fevkalade sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Geç de olsa toplumlar yaşamaya devam ettiği sürece daha iyiye, daha doğruya gitmek zorundadırlar diye konuştu. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan canlı katıldı. Erdoğan, açılış öncesi konuşmasında, Biz şu anda İstanbul'dan kurdeleyi keseceğiz, sizler de temelleri atacaksınız. Hepsi 6 ay içinde bitecek inşallah dedi. Konuşmanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CANLI YAYINLA KATILDI; SARI SALTUK KÜLTÜREVİ TEMELİ ATILDI-O - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CANLI YAYINLA KATILDI; SARI SALTUK KÜLTÜREVİ TEMELİ ATILDI-O - Son Dakika
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