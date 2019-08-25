Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor" -" Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemizin ekonomisi çöksün, bütün her şey yerle yeksan olsun diye ellerini ovuşturuyor" -"Türkiye Doğu Akdeniz'de savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"

-" Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemizin ekonomisi çöksün, bütün her şey yerle yeksan olsun diye ellerini ovuşturuyor"

-"Türkiye Doğu Akdeniz'de savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar koskoca gemileriniz yapılan onca yok sayarak deli saçması laflar ortaya çıkıyor"

-" Ey CHP kimin yanındasın kimin tarafındasın. Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütlerinin başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işi var"

-"CHP yönetimine evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum"

-"

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek
Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı! İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 20:11:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]