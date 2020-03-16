Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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