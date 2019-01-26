Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı Pazarda, Marketlerde Fiyatlar, Üreticiden Alındıktan Sonra Aracılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı Pazarda, Marketlerde Fiyatlar, Üreticiden Alındıktan Sonra Aracılar...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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