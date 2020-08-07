Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bir süre sosyal tesislerde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
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7.08.2020 23:21:33. #1.12#
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