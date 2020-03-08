Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.

Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntüde Erdoğan'ın, "Kimin maçı" sorusuna araçtakiler, "Rize'nin maçı var efendim" cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan'a, maçın skorunun 1-1 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise "Yok ya" tepkisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]