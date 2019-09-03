Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.


İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Babis daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Karşılama töreninde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması
Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]