Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

8 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Babis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Çekya Başbakanı Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Babis ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:47 Kaynak: AA
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