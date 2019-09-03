Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Babis ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Çekya Başbakanı Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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