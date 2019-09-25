Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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