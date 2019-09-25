Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
(İHA)
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