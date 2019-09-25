- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.
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