Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya Cumhuriyeti bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Babis daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılama töreninde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var
Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]