Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya Cumhuriyeti bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Babis daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Babis, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılama töreninde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.