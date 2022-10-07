Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.

Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız