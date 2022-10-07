Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü

07.10.2022 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika
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