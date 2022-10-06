Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya geldi (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya geldi (2)

06.10.2022 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. (2)

Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya geldi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya geldi (2) - Son Dakika
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