Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çelik İhracatımıza Dair 2 Kat Artırılmış Gümrük Vergisinin Kaldırılmasını...
22 dakika önce
- ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyeleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti.
- ABD
Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyeleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA
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