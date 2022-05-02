CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEMAATE SESLENDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEMAATE SESLENDİ

02.05.2022 08:13
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEMAATE SESLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.  Erdoğan, namaz sonrası camide cemaatin bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerle de bayramlaştı ve çocuklara bayram harçlığı verdi. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide cemaate şöyle seslendi:

"Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Hocamızın da hutbede ifade ettiği gibi bayramlar hele hele bizim dini bayramlarımız, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. ve böyle bir dönemde şu anda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada şu anda kardeşliğimizi tezyit ediyoruz, teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin. Bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lutfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca, bir taraftan şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii de inşallah yetişir, orada da bu bayram namazlarını kılmayı Rabbim bizlere lutfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşliğimizi ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfuyla bu işleri de başaracağız"

Görüntü dökümü: ------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı-Gazetecilerin sorularını cevaplaması

-Genel ve detay görüntüler


- Karaköse
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Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Bayram, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEMAATE SESLENDİ - Son Dakika


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