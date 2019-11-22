Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (3)

'İZMİR'E 70 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının balkonundan yaptığı konuşmada, partisinin 17 yılda İzmir'e yaptığı yatırımları da anlattı. Erdoğan, partisinin görüş ayrılıklarına, kılık kıyafet farklılıklarına saygı gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz sizleri Yaradan'dan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Başı açıkmış, kapalıymış. Bu bizim memlekettenmiş asla böyle bir ayrım yok, olmayacak. Eğer böyle bir ayrım yapacak olursak Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Görev alsın, almasın davaya gönül vermiş herkesten aşkla, heyecanla çalışmasını bekliyorum. Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu mücadeleye kendimiz veya şahsi menfaatlerimiz için değil 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek, çıktık. 17 yılda İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin millete ve memlekete bakış açısının somut örneğidir. İzmir'e 70 katrilyon lira yatırım yaptık. CHP'nin buralarda yatırım izi var mı? Yapmaz, yapamaz. Çünkü onlarda böyle çalışalım, eser üretelim böyle bir dert yok. 3 yeni devlet üniversitesi, 6 bin 665 kapasiteli yurt açtık. Birkaç yıl içinde İzmir'in Urla, Tire, Bergama ilçelerinde 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 adet yurt daha açıyoruz. İzmir'in dört bin yanını spor tesisi ile donattık. Göztepe ve Alsancak statlarının inşasında sona yaklaşıyoruz. Menderes millet bahçesinin, Çiğli millet bahçesinin proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 katrilyon sosyal yardım yaptık. 35 hastaneden oluşan toplam 109 sağlık tesisini tamamlayıp, hizmete sunduk. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte ikinci şehir hastanesi olan Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı millete yapılan her hizmette olduğu gibi şehir hastanelerinden de rahatsız. Milletimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını CHP ve ortakları içlerine sindiremiyorlar. İstiyorlar ki millet kendi dönemlerindeki gibi kuyruklara muhtaç olsun. İstiyorlar ki en basit tetkikler için bile insanlar günlerce beklesin, ilaçlarını alamasın. Sizler ve bizler için bunları lüks görüyorlar. İnsanların şehir hastanelerinin konforu ve rahatlığıyla tanışmalarını istemiyorlar. Onlara rağmen bunları hizmete alacağız. CHP ve tayfası istemeseler de, insanlarımızı sağlık hizmetleri ile buluşturacağız. Hastaneye adım attığınız zaman 'Allah bu devletten razı olsun' diyeceksiniz."

İZMİR'İ SUYA BİZ KAVUŞTURDUK

Kiraz, Dikili, Menemen, Aliağa, Seferihisar ilçelerinde 700 yataklı devlet hastanelerinin açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de kentsel dönüşümle 18 bin 903 adet konut projesini hayata geçirdiklerini, 17 yılda İzmir'e toplam 25 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptıklarını anlattı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi İstanbul- İzmir Otoyolu bitti mi? 8- 9 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik mi? Arabanıza oturdunuz direksiyonun başına geçtiniz 3,5 saatte özgüvenle buradan İstanbul'a gidiyor musunuz? Rabbim bizlere bu günleri de gösterdi. O ne çileydi 8-9 saat yolculuk? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu otoyola bile bunlar çamur atmaya kötülemeye kalktılar. Sabuncubeli Tüneli, Konak Tüneli'ni hizmete sunduk. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 91 kilometresini tamamladık, 5 kilometrelik Koyundere Kavşağı- Menemen Manisa yol ayrımını aralık ayı sonunda tamamlıyoruz. İzmir'de toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 20 projenin yapımı devam ediyor. Yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştırdık. Bu kapsamda 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki hatlarımızı yeniledik. Yapımı yılan hikayesine dönen 136 kilometrelik İZBAN'ı belediyeden devraldık, tamamladık. Kemalpa OSB Demiryolu Bağlantı Hattı'nı yaptık. İzmir- Ankara Yüksek Tren Hattı'nın yapımı sürüyor. Halkapınar- Otogar arasında 2,3 milyar maliyetle yeni metro hattını yapacağız, ihaleye çıkacağız. İzmir Körfez Geçişi'nin imar planı çalışmaları devam ediyor. Selçuk- Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattını programa aldık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik. 28 baraj, 8 gölet inşa ettik, 14 gölet daha yapıyoruz. İzmir susuz muydu? Gördes'i kim yaptı? İzmir'i suya biz kavuşturduk. 547 bin dekar araziyi suladık. Şehrimizde iki adet endüstri bölgesi var. Sanayiye ara elaman yetiştirmek için organize sanayi bölgelerine teknik liseler kuracağız. Bu okulların makine ve teçhizatları OSB'lerin ihtiyaç duyduğu şekilde kuruluyor. Okuldan mezun olan doğrudan iş başı yapabiliyor. Bu tür okullar İzmir'de faaliyet gösteriyor. Bay Kemal'e İzmir'e yolu düştüğü bir gün okulları ziyaret etmesini ve lafı değil icraatı görmesini tavsiye ediyorum. 25 ilçede 779 abone doğalgaz konforu yaşıyor. Bunlar 17 yılda İzmir'e kazandırdığımız eserlerin özetenin özetidir. Sizler İzmirliler olarak bu hizmetlerin tamamını görüyorsunuz. Biz bundan sonra da sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla İzmir'i 2023 hedeflerine 2071 vizyonuna kavuşturacağız. Sizlerden davamıza sıkı sahip çıkmanızı, kışkırtmalara gelmemenizi istirham ediyorum."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,