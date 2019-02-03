Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetini Suudi Arabistan'ın Çözmek Zorunda Olduğunu Söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetini Suudi Arabistan'ın Çözmek Zorunda Olduğunu Söyledi.

1 saat önce

IHAAW205643-SIY/03-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan'ın çözmek zorunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı Cinayetini Suudi Arabistan'ın Çözmek Zorunda Olduğunu Söyledi., System.String[]
IHAAW205643-SIY/03-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan'ın çözmek zorunda olduğunu söyledi. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde sürecin geldiği noktaya ilişkin "Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir." dedi. 03.02.2019 20: 56: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

Politika
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