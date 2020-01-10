CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Azize Acar'ın cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Erdoğan tabuta omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,  AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan'ın daha sonra Camlıca kulesinde incelemede bulunması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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