CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2) - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Azize Acar'ın cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Erdoğan tabuta omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan'ın daha sonra Camlıca kulesinde incelemede bulunması bekleniyor.
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-Cenazeden görüntüler
- İstanbul
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