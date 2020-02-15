CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenazesine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenazesine katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ndeki cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede kısa bir konuşma yaparak, "Gerçekten duruşuyla, dini mübini İslama olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Geride bıraktığı ailesi, kerimesi bizim şu anda aynı zamanda da davada yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat hocanın ifade ettiği o duruş hakikaten asil, tam bir İslam'a yakışan duruş ile son olarak Konya'daki toplantımızda beraber olduk" dedi.

Alaaddin Şahin, Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

-Erdoğan'ın görüntüsü

-Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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