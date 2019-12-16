Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Karşılama

-Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım

Son Dakika Haberleri
00:40 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
00:36 ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika
00:30 ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika
00:27 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika
00:26 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 00:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]