CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı, Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı burada protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan İsviçre'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Erdoğan'ın konvoyunun havalimanına girişi

-Protokol üyeleri ile tokalaşması

-Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İsviçre, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında yankı uyandırdı
Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:54 Rektör Çalış, Bünyan'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
17:54 Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak - Son Dakika
17:53 İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
17:52 Fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
17:52 Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]