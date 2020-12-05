Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
05.12.2020 19:24
İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı.
İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
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