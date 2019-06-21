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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı canlı yayın programının ardından Çengelköy'de bir restoranda yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı canlı yayın programının ardından Çengelköy'de bir restoranda yemek yedi.
Vahdettin Köşkü'ndeki sosyal medya ve tv ortak yayının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla burada yemek yedi.
Erdoğan daha sonra restorandan çıkarak Kısıklı'daki ikametine geçti.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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