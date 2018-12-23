Cumhurbaşkanı Erdoğan Cep Telefonu Aracılığıyla Seslendi: "İnanıyorum Ki 31 Mart Akşamı Ankara...
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- AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantı Toplantıya katılanlardan görüntüler Video gösterimi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu ile salondakilere seslenmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep...
- AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Video gösterimi
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu ile salondakilere seslenmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılanlara cep telefonu aracılığıyla seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:18 Kaynak: AA
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