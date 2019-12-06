Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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