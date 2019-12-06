Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Görüşmede, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
(İlker Turak/iİHA)
Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş Ordu, Ceren'e ağladı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim