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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor."
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