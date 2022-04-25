Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... - Son Dakika

Yardım etmek yerine devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolataları yağmaladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"