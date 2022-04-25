Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim...

25.04.2022 19:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim...

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 20:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement