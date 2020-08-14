CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CEVABINI MİSLİYLE ALACAKLARDIR (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Oruç Reis'e saldıacak olursanız bedelinizi ağır ödersiniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının sorulması üzerine

"Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur. Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir" dedi.