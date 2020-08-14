Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cevabını misliyle alacaklardır - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Gemisi konusundaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Malum Doğu Akdeniz 'deki son gelişmeler gerçekten sıkıntılı. Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden bir tanesi ve önemlisi. Bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı karşılıksız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çekildiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek. Şu anda ayın 23'üne kadar çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, 'bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim' dediler. Mutabık kaldık. Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Bu görüşmede inşallah Miçotakis'i de bize söylediği çizgiye getirmiş oluruz. Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa... Batı Trakya 'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık ve net söylemiş olayım" dedi.

YUNANİSTAN VE MISIR EKONOMİK ANLAŞMASIErdoğan, Yunanistan ve Mısır arasında yapılmaya çalışılan "Münhasır ekonomik bölge" anlaşmasının sorulması üzerine ise şu değerlendirmede bulundu: " İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir."

DOLAR KURUErdoğan, dolardaki hareketliliğe ilişkin ise "Bu hafta içerisinde ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bunlar yeni ataklar değil. Aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, devam ediyorlar. Türkiye bu konuda güçlüdür, yere sağlam basmaya devam edecektir. Sağlam zemindeyiz ve bu sağlam zeminde yola devam" değerlendirmesinde bulundu.

OKULLARIN AÇILMA TARİHİErdoğan, okulların açılma tarihi konusunda ise, "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yönetiyor. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara da bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya da devam edecekler. Dikkat edeceğiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim. Ama kendimize acımıyorsak zaten söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.