Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:54 Kaynak: AA
: "Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz."
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