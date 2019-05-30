Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:34 Kaynak: AA
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