Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreye Saygılı Şehirler ile Rabbimizin Bize Emanet Ettiği Tabiat İçinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreye Saygılı Şehirler ile Rabbimizin Bize Emanet Ettiği Tabiat İçinde...

1 saat önce

IHAAW133025-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW133025-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız" dedi. 31.01.2019 13: 30: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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